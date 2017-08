Hamburg (ots) - Bis vor kurzem trug David Dos Santos (37) noch einen Bart, jetzt spricht der Reality-TV-Star im exklusiven InTouch-Interview (EVT 17.08.) über sein neues Leben als Frau.



Statt Vollbart und Muskel-Shirt trägt David jetzt eine blonde Wallemähne und Make-up - denn der 37-Jährige lebt jetzt als Frau und nennt sich Sophia. "Ich kann endlich ich selbst sein", freut er sich.



Bisher beschränkt sich die Wandlung auf das Aussehen, aber die Hormontherapie soll jetzt beginnen. Und Pläne für die Arbeit im TV hat David für Sophia auch schon: "Ich werde die erste transsexuelle 'Bachelorette' - mal gucken, ob Deutschland schon so weit ist."



