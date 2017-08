Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Das Fabless-Unternehmen JSC, bekannt für Speicherlösungen mit geringer Leistungsaufnahme, gab die offizielle Einführung eines neuen Hochleistungs-OctaRAM bekannt. Die auf der Low-Pin-Count-Schnittstelle von JSC basierende JSC64SS-Produktfamilie ist das branchenweit schnellste OctaRAM mit serieller Schnittstelle.



Dabei ist OctaRAM aber nicht nur die ideale Lösung für die Automobil-, Telematik- und Industrie Anwendungen, sondern auch für hochleistungsfähige Konsumgüter wie IOT, SSD-Controller und Display-Timing-Controller zukünftiger Generationen.



OctaRAM bietet Konstrukteuren bei 8-I/O-Interface-Produkten mit serieller Schnittstelle Leistungsniveaus eine Betriebsfrequenz von bis zu 200 MHz. Die Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 400 MB/s erlaubt es Systemarchitekten, den ständig zunehmenden Anforderungen von fahrzeuginterner Kommunikation Rechnung zu tragen.



Durch die Kombination der OctaRAM-Komponenten von JSC und OctaFlash-Komponenten von MXCI auf einem gemeinsamen Bus können Chipsatzhersteller die Anzahl der Pins reduzieren und neben kleineren Baugruppen und vereinfachten PCB-Designs den Einsatz von DRAMs vermeiden oder zumindest stark reduzieren. Neben der erheblichen Kosteneinsparung wird die Leistung gleichzeitig signifikant erhöht.



Bedingt durch die rasche Entwicklung des IoT- der damit notwendigen Fahrzeugvernetzung verlagert. Die Komplexität der in Fahrzeugen eingesetzten ICT (Informations- und Kommunikationstechnologie) nimmt ständig zu. Lt. einer von Gartner durchgeführten Umfrage wird der Automobilhalbleitermarkt im Zeitraum von 2016 (32,3 Mrd. Dollar) bis 2020 (42,4 Mrd. Dollar) ein starkes Wachstum aufweisen. Mit einem jährlichen Durchschnittswachstum von bis zu 7,1% überschreitet es die Wachstumsrate im gesamten Halbleitermarkt (3,7%) signifikant.



Durch strategische Partnerschaften ist es JSC in den letzten Jahren gelungen, ein starkes Wachstum in seinem Automobilgeschäft zu erzielen. Angesichts der erreichten Design Wins ist auch in den kommenden Jahren eine starke Expansion zu erwarten. Bereits heute nutzen viele führende Automobilelektronikanbieter JSC-Speicher auf SLC-NAND-MCP-Basis für ihre Serienproduktion. Das neu eingeführte OctaRAM wird diesen Trend für die nächste Generation von Pseudo-SRAM-Speichern auf der Basis der seriellen 8-I/O-Schnittstelle fortsetzen. OctaRAMs besitzen identische Kapazitäten und Schnittstellen wie die bekannten Technologien. Dadurch können Designkosten im Vergleich zu anderen Lösungen auf dem Markt, die eine komplett neue Speicher-Schnittstelle verwenden, minimiert werden.



Zur Erfüllung der ständig steigenden Anforderungen der Fahrzeugtelematikbandbreite bietet OctaRAM die in der Branche schnellste Lesezugriffsfrequenz von 200 MHz und unterstützt DTR (Double Transfer Rate)-Konfigurationen durch eine maximale Übertragungsrate von bis zu 400 MB/s.



Die OctaRAM-Produktlinie bietet die Optionen 1,8 V und 3,0 V und deckt die Kapazitäten 32 MB, 64 MB und 128 MB ab. OctaRAM-Muster sind erhältlich.



OctaRAM-Kernmerkmale:



- -40 ?(Grad Celsius) bis 85 ?(Grad Celsius) (Industrie) - -40 ?(Grad Celsius) bis 105 ?(Grad Celsius) (Automotive)



- Qualifizierung nach AEC-Q100 - Zielmärkte: Automobilanwendungen, Telematik, IoT, SSD-Controller und Display-Timing-Controller - Versorgungsspannung: 1,8 V / 3,0 V - Frequenzbereich: Max 200MHz bei 1,8V und max.133Mhz bei 3V - Eintaktbetrieb - 8-Bit-Multiplexbefehl / -adresse / -datenbus (DQ[7:0]) - Kapazitäten: 32 MB, 64 MB und 128 MB - Gehäuseform: 24-Ball-BGA - DTR (Double-Data Transfer Rate) - Übertragung von zwei Datenbytes pro Taktzyklus - Erweiterter Datentransfer von bis zu 400 MB/s bei DTR-Betrieb - Temperaturbereich:



Informationen zu JSC:



Jeju, Korea, JSC(Jeju Semiconductor Corp.), ein Fabless-Unternehmen im Halbleiterspeichermarkt, bietet ein vollständiges Sortiment an MCP-Produkten, Speicherprodukten mit geringer Leistungsaufnahme und kundenspezifischen Speicherprodukten. JSC wird Kunden in den Segmenten Automotive, Mobilfunk, IoT (Internet of things), Konsumgüter und weiteren Marktsegmenten auch weiterhin durch hochwertige, innovative und leistungsoptimierte Produkte unterstützen.



