Heerlen, Niederlande (ots/PRNewswire) -



Sorglos genießen und sehen, was Sie fühlen! Mit dem Babywatcher erleben werdende Mütter besonders viel Freude während der Schwangerschaft. Dieses innovative Ultraschallgerät ermöglicht es,als weltweit erstes Gerät zu Hause sicher und zuverlässig selber eine Ultraschall-Sitzung ohne medizinische Absichten durchzuführen. Ab 1. August ist es auch in Deutschland möglich, dieses besondere Erlebnis einer Schwangerschaft gemeinsam mit Partner, Familie oder Freunden auf eine einzigartige Weise zu erfahren.



Einzigartiges Erlebnis während der Schwangerschaft



Der Babywatcher wurde speziell für noch mehr Freude während der Schwangerschaft entwickelt, ohne jegliche medizinische Absichten. Das innovative Ultraschallgerät funktioniert auf Basis der einfachsten und sichersten Ultraschalltechnik, mit der mittels Geräuschwellen deutliche 2D-Bilder und Videos von sowohl dem Köpfchen und dem klopfenden Herzchen als auch den Händchen und Füßchen gemacht werden. Auf diese Weise genießen schwangere Frauen in aller Ruhe ein schönes Wunder. Kurz gesagt, ein purer Glücksmoment für alle!



Zusammen mit der Familie oder einen Moment lang allein genießen



Der Babywatcher ermöglicht es, zwischen der vierzehnten und vierunddreißigsten Schwangerschaftswoche zu Hause selber eine Ultraschall-Sitzung durchzuführen. Sicher und ganz einfach. Schwangere Frauen können ihr Kind jetzt nicht nur fühlen, sondern auch sehen, wo und mit wem sie möchten. Eine einzigartige und besondere Erfahrung, die schönsten Momente zu erleben und festzuhalten. Die Technik für die Durchführung eines Basis-Ultraschalls beherrschen die Frauen in kürzester Zeit und die selbstgemachten Ultraschallbilder können ganz einfach im Computer gespeichert werden. So können sie sorglos genießen und sehen, was sie fühlen!



In den Niederlanden wurden bereits mehr als 20.000 Ultraschall-Sitzungen durchgeführt



Der Babywatcher ist seit Mai 2016 auf dem Niederländischen Markt. Nach diesem erfolgreichen Start ist der Babywatcher bei schwangeren Frauen in den Niederlanden außerordentlich beliebt. In den Niederlanden wurden bereits mehr als 20.000 Ultraschall-Sitzungen durchgeführt und die Nutzerinnen bewerten den Babywatcher mit der Note 9 (Skala 1 bis 10). Auch die Babybranche ist vom Babywatcher begeistert: Im März 2017 hat der Babywatcher den Dutch Baby Innovation Award gewonnen. Darüber hinaus wurde der Babywatcher für den European Consumer Innovation Award nominiert, der im September in Köln verliehen wird.



Verfügbarkeit



Der Babywatcher kann für einige Tage, Wochen oder Monate gemietet werden und ist ab 59,- EUR auf der Website zu bestellen. Er wird kostenlos zur Kundin nach Hause geliefert und kann über Deutsche post/ DHL wieder kostenlos zurückgeschickt werden.



Nähere Informationen:



- http://www.mybabywatcher.com/de



Bildmaterial rechtefrei verwendbar.



OTS: Babywatcher newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127610 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127610.rss2



Pressekontakt: Raymond Bergs telefonisch unter +31-612216147 / per E-Mail raymond.bergs@mybabywatcher.com.