Expertenmeinung

Anleihenmärkte weltweit bieten weiterhin Chancen

Anhaltend niedrige Renditen und das Risiko steigender Zinsen bedeuten, dass Anleihenanleger ihre Suche nach Ausschüttungen und Erträgen erweitern müssen. Nicholas Gartside, International Chief Investment Officer der Global Fixed Income, Currency and Commodities Gruppe, ist jedoch der Meinung, dass die globalen Anleihenmärkte für flexible, uneingeschränkt vorgehende Anleger genügend Chancen bieten. Er präsentiert fünf Ideen, die ihm und seinem Team in den nächsten zwölf Monaten attraktiv erscheinen.



1. Immer noch im Höhenflug: US-Hochzinsanleihen

2. Die Vorzüge von Unternehmensanleihen: US-Unternehmensanleihen guter Bonität (Investment Grade-Rating)

3. Auf Banken setzen: Europas nachrangiges Bankkapital

4. Lokales Engagement: Schwellenländeranleihen in Lokalwährung

5. Abstand nehmen: Kurzfristige europäische Staatsanleihen



Lesen Sie hier alle Ideen von Nicholas Gartside!



JPMorgan Funds- Global Bond Opportunities Fund

Anteilklasse A (inc) - EUR (hedged)

WKN A1XETG

Erfahren Sie hier mehr

Wesentliche Anlegerinformationen