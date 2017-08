Erdöl ist ohne Frage das Schmiermittel der Weltwirtschaft. Es ist in vielen Rohstoffindizes daher entsprechend hoch gewichtet. Auch in unsere ISIN-Liste nehmen wir immer wieder verschiedene Zertifikate auf Öl auf, beispielsweise den Inliner SC1ZKG auf WTI oder den Discount-Call PB9UM2 und einer Seitwärtsrendite von rund 30 Prozent. Zahlreiche Indizes sind aber auch so konstruiert, das Öl eine weniger dominierende Stellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...