Düsseldorf - Heute werden die Statistikämter in Polen, Tschechien, Ungarn, Bulgarien und Rumänien ihre ersten Schätzungen für das BIP-Wachstum im 2. Quartal vorlegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Generell würden die Analysten anhand der Vorlaufindikatoren davon ausgehen, dass die meisten Volkswirtschaften in Mittel- und Osteuropa das starke Wachstumsmomentum der ersten drei Monate gehalten hätten. Vermehrt hätten dazu vermutlich wachsende Einkommen der Verbraucher und ein stabiler Industriesektor sowie die Bauaktivitäten beigetragen. Allerdings würden die heutigen Schnellschätzungen ohne detaillierte Wachstumsbeiträge veröffentlicht.

