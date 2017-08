Frankfurt (ots) - In Frankfurt werden die meisten Absolventen gesucht. Wie die jährliche Absolventenstudie von Adzuna zeigt, welche neben dem Arbeitsmarkt auch Erschwinglichkeit und Freizeitangebot betrachtet, überholt die Mainmetropole damit den Vorjahressieger München. Eine hohe Nachfrage besteht insbesondere in den Bereichen IT und Consulting. Berlin zieht mit einer gesteigerten Nachfrage nach. Auch wenn diese mit höheren Mietpreisen einhergeht, kommen Absolventen hier mit 5.00 EUR pro Quadratmeter weiterhin viel günstiger als in München weg.



Für die Absolventenstudie, die einmal jährlich von der Jobsuchmaschine Adzuna durchgeführt wird, wurde die regionale Verteilung von über 24.000 gelisteten Stellenangeboten für Absolventen, inklusive Traineestellen und Praktika auf www.adzuna.de, Stand August 2017, untersucht. Daneben wurde das lokale Mietpreisniveau der Top Städte betrachtet, basierend auf dem aktuellen Wohn-Index des Hamburger Instituts F+B, Datenstand: Q2 2017. Als weiterer Faktor der Standortattraktivität wurde diesem das lokal gebotene Freizeitangebot gegenübergestellt, basierend auf dem Städteportal meinestadt.de



Arbeitsmarkt: Frankfurt toppt München, Berlin holt auf



Frankfurt ist die deutsche Stadt mit den derzeit meisten unbefristeten Absolventenjobs, indem knapp 11% der deutschlandweiten Gesuche in der Finanzmetropole anfallen. Damit löst die hessische Metropole den Spitzenreiter vom Vorjahr - München - ab, in der noch knapp 10% der unbefristeten Absolventenjobs ausgeschrieben werden. Wie im Vorjahr dominiert München jedoch weiterhin das Ranking bei der größten Nachfrage nach Praktikanten sowie Trainees.



Mit etwas Abstand von 6% Anteil an allen Gesuchen folgt Berlin, wodurch es die Hauptstadt erstmals in die Top 3 für unbefristete Absolventenjobs schafft. Konnte Berlin im Vorjahr insbesondere bei befristeten Stellen wie Praktika punkten, so scheinen die Chancen auf eine unbefristete Anstellung für Berufseinsteiger zu steigen. Alle Top Städte weisen eine besonders hohe Nachfrage in den Bereichen IT und Consulting auf.



Erschwinglichkeit: München kostet Mieter 5.00 EUR/Quadratmeter mehr als Berlin



Laut dem aktuelle Mietpreisniveau des F+B-Wohn-Index (Stand Q2 2017) verzeichnen alle der Top 10 ermittelten Städte einen Anstieg des Mietpreisniveaus im Vergleich zum Vorjahr (Verglichen mit Stand: Q1 2016). Dabei weist Berlin eine signifikante Mietpreissteigerung von 6.5% auf, indem der aktuelle Mietpreis pro Quadratmeter hier auf 8.20 EUR anstieg. Im Punkt Erschwinglichkeit wirkt die Hauptstadt dadurch etwas weniger attraktiv als noch im Vorjahr.



München dominiert weiterhin als deutschlandweit teuerste Stadt. Mit 4% Mietanstieg kostet die bayerische Landeshauptstadt Mieter nun 13,20 EUR pro Quadratmeter - satte 5.00 EUR mehr als in Berlin. Auch wenn das Angebot für alle Arten von Absolventenjobs hier überaus attraktiv ist, so macht es München für Absolventen, die strenger mit ihren Ausgaben haushalten müssen, äußerst schwierig, hier Fuß zu fassen.



Der Anstieg des Mietpreisniveaus fällt in Frankfurt hingegen mit knapp 3% weniger massiv aus. Laut F+B Wohnindex ist Mainmetropole die derzeit 3. teuerste Stadt Deutschlands mit einem Quadratmeterpreis von 11.00 EUR.



Freizeitangebot: Berlin bietet mehr Action als München & Frankfurt zusammen



Ein weiterer Punkt, der für Absolventen im Rahmen der Städtewahl ausschlaggebend sein kann, ist das lokale Freizeitangebot und insbesondere das Nachtleben. Basierend auf den lokalen Veranstaltungskalendern des Städteportales Meinestadt.de bietet Berlin mit 30.555 gelisteten Veranstaltungen ein Angebot, was mehr als dem von München (12.797 Veranstaltungen) und Frankfurt (11.686 Veranstaltungen zusammen) zusammengenommen entspricht und zeigt, in Sachen Kultur- und Freizeitangebot führt Berlin sein eigenes Ranking.



Inja Schneider, Country Manager Deutschland und Österreich bei Adzuna kommentiert: "Wir haben bundesweit zahlreiche attraktive Städte für Absolventen, da kann die Standortwahl äußerst schwer fallen. Unsere Studie zeigt verschiedene Kriterien auf, die bei einer so wichtigen Entscheidung helfen können. Gute Chancen auf eine Festanstellung, erschwingliche Mieten oder pulsierendes Nachtleben - jeder hat andere Prioritäten, die berücksichtigt werden sollten - Deutschland bietet ein Angebot von allem!"



Datentabellen:



Unbefristete Absolventenjobs: Anteil in %* 1. Frankfurt am Main: 10.96% 2. München: 9.85% 3. Berlin: 6.08% 4. Stuttgart: 5.11% 5. Köln: 5.06% 6. Hamburg: 3.91% 7. Düsseldorf: 3.37% 8. Karlsruhe: 2.87% 9. Nürnberg: 2.13% 10. Bonn: 1.73%



Traineestellen: Anteil in %* 1. München: 9.19% 2. Berlin: 9.04% 3. Frankfurt am Main: 7.44% 4. Hamburg: 6.41% 5. Düsseldorf: 5.05% 6. Köln: 3.88% 7. Stuttgart: 3.00% 8. Hannover: 1.32% 9. Nürnberg: 1.17% 10. Karlsruhe: 1.00%



Praktika: Anteil in %* 1. München: 9.75% 2. Berlin: 9.63% 3. Stuttgart: 5.60% 4. Hamburg: 5.18% 5. Frankfurt am Main: 4.35% 6. Düsseldorf: 2.39% 7. Köln: 2.27% 8. Karlsruhe: 1.91% 9. Hannover: 1.40% 10. Dresden: 1.25%



*Anteil an deutschlandweit verfügbaren Jobs in %



Marktmiete pro Quadratmeter: München: 13.20 EUR Frankfurt am Main: 11.00 EUR Stuttgart: 10.50 EUR Hamburg: 10.20 EUR Köln: 9.70 EUR Düsseldorf: 9.60 EUR Bonn: 9.00 EUR Nürnberg: 8.70 EUR Berlin: 8.20 EUR Hannover: 7.90 EUR



Quelle: F+B-Wohn-Index Deutschland Q2/2017



