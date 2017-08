FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.08.2017 - 11.00 am



- CS CUTS STAFFLINE TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 1000 (1050) PENCE - FTSE 100-INDIKATION +0.13% TO 7393 (CLOSE: 7383.85) POINTS BY IG - FTSE 100-INDIKATION +0.23% TO 7401 (CLOSE: 7383.85) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 305 (315) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 801 (795) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES OLD MUTUAL PRICE TARGET TO 260 (236) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5130 (4600) PENCE - 'BUY' - PANMURE INITIATES VECTURA GROUP WITH 'BUY' - TARGET 150 PENCE - PANMURE RAISES CLS HLDGS PRICE TARGET TO 248 (234) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS IWG TO 'HOLD' ('ADD') - RBC CUTS HOCHSCHILD MINING TO 'SECTOR PERFORM' ('OP') - TARGET 260 (290) PENCE - RBC RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 670 (650) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS COMPUTACENTER TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 900 (860) PENCE - UBS RAISES SAGE GROUP TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 680 (645) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob