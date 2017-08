Aus der heutigen Ausgabe von Maydorn Meinung: Es ist schon bemerkenswert: Während sich die Besitzer von Air-Berlin-Tickets Sorgen machen, ob sie ihren Flug überhaupt noch antreten können und viele ihre Flüge lieber stornieren würden, ist die Aktie von Air Berlin bei Anlegern heiß begehrt. Gestern Nachmittag lag sie beim Online-Broker Flatex auf Rang 1 der meistgekauften Aktien. Zwar führte sie auch die Liste der meistverkauftesten Aktien an, was nach einer Insolvenzmeldung durchaus nachvollziehbar ist, aber das gewaltige Kaufinteresse an einer Pleite-Airline wirft schon die eine oder andere Frage auf. Was erwarten die sich die Käufer? Haben Sie die Insolvenzmeldung nicht mitbekommen? Oder leben hier einfach hunderte Anleger ihren Masochismus aus?

