Berlin (ots) - Der vielleicht populärste Märchenklassiker der letzten Jahre, »DREI HASELNÜSSE FÜR ASCHENBRÖDEL«, kommt ab Dezember im noch nie dagewesenen Arena-Format auf die großen Bühnen Deutschlands und Österreichs und sucht neue Gesichter!



Werde das Aschenbrödel!



Am 21. und 22. August werden nun in Hamburg bei einem großen Casting im First Stage Theater, Thedestraße 15, 22767 Hamburg, die Darsteller für die Bühnenshow gesucht. Wer Aschenbrödel, den Prinz, die böse Schwiegermutter oder die garstige Schwester spielt, entscheidet sich dann! Für folgende Charaktere suchen wir geeignete Darsteller/innen: Aschenbrödel, Stiefmutter, Dora - Stiefschwester, Winzek - Verwalter, Ältere Bäuerin, Prinz, König, Königin, Kamil und Witek, Präzeptor/Zeremonienmeister, Hofmarschall/Jagdführer.



Die Castings finden in der Zeit von 10.00 - 18.00 Uhr statt. Da es sich um ein offenes Casting handelt, ist eine Anmeldung nicht erforderlich. Alle Interessierten werden gebeten, sich direkt vor Ort zu melden. Dort bekommen sie eine Textvorgabe, die dann in einem Zeitfenster von 15 Minuten vor dem Team der Arena-Produktion vorgetragen wird. Mitmachen kann jeder, der über ein Schauspielausbildung verfügt oder schauspielerisches Talent besitzt.



MÄRCHENARENA



»DREI HASELNÜSSE FÜR ASCHENBRÖDEL« ist die erste Produktion einer geplanten Reihe von Inszenierungen der MÄRCHENARENA, die widerrum eine Dachmarke der ICESTORM LIVE ist. Diese vervollständigt und erweitert die Vermarktungs- und Promotion-Möglichkeiten der ICESTORM GROUP und konzentriert sich auf die Wertschöpfung im Segment Tournee- und Konzertproduktion. Das Ziel ist, die schönsten Original-Märchenfilme - u.a. aus dem Fundus der DEFA - aufwändig im Arena-Format, als multimediale Ausstellungs-Events, als Remake für Leinwandproduktionen oder in zeitgemäßen Produktwelten modern zu produzieren. Das Internetportal MÄRCHENARENA.DE wird zur ersten Plattform für alle Fans der großen deutschen und europäischen Märchenfilme und für alle, die sich bis heute von Geschichten und Inszenierungen voller Magie verzaubern lassen.



Tourplan (Stand: 15. August 2017) 21./22. Dez 2017 | Berlin 26./27. Dez 2017 | Köln 29./30. Dez 2017 | Linz (Österreich) 03./04. Jan 2018 | Wien (Österreich) 05./06. Jan 2018 | Wetzlar 07./08. Jan 2018 | Hannover 09./10. Jan 2018 | Kiel 13./14. Jan 2018 | Stuttgart 15./16. Jan 2018 | Rostock 17./18. Jan 2018 | Erfurt 23./24. Jan 2018 | Bremen 31. Jan 2018 | Leipzig 05. Feb 2018 | Nürnberg 06./07. Feb 2018 | Dresden 14./15. Feb 2018 | Graz (Österreich) 17./18. Feb 2018 | Salzburg (Österreich) 19./20. Feb 2018 | München 21./22. Feb 2018 | Mannheim 23./24. Feb 2018 | Magdeburg 27./28. Feb.2018 | Hamburg



Tickets:



An allen bekannten VVK Stellen und unter maerchenarena.de Tickethotline: 01806 - 570070



Info- und Bilder-Download: http://ots.de/GJBxq



Weitere Infos: www.MÄRCHENARENA.de www.facebook.com/Maerchenarena https://youtu.be/qeDLRwwA4d8



Pressekontakt: Raabe PR / Petra Huber / petra@raabe-pr.de / +49-172 240 50 84 Im Auftrag der ICESTORM LIVE GmbH / Friedrichstraße 55a / 10117 Berlin