Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mulfingen (pts015/16.08.2017/11:00) - Bis zu 130 ehrenamtliche Einsatzkräfte des DRK Kreisverbandes Hohenlohe sorgen beim ebm-papst Marathon am 9. und 10. September 2017 in Niedernhall für die medizinische Erstversorgung von Teilnehmern und Zuschauern auf der Strecke und dem Veranstaltungsgelände. Patrick Braun, Kreisbereitschaftsleiter des Deutschen Roten Kreuzes im Hohenlohekreis, gibt Tipps, wie Läufer Kreislaufprobleme verhindern und Zuschauer im Notfall richtig reagieren. "Am allerwichtigsten ist es, dass man ausreichend trinkt - nicht nur während des Laufs, sondern auch schon an den Tagen zuvor", empfiehlt Patrick Braun. Als Kreisbereitschaftsleiter des DRK im Hohenlohekreis ist er für den Einsatz beim ebm-papst Marathon verantwortlich, koordiniert die Einsatzstationen und Helfer. Bereits zum zwölften Mal ist er bei der größten Laufveranstaltung in Hohenlohe dabei - diese Erfahrung hilft ihm bei seinem Einsatz. In den vergangenen Jahren waren vor allem Läufern mit Kreislaufproblemen muskulären Beschwerden zu versorgen, aber auch Knochenbrüche und Schürfwunden kamen schon vor. Wie viele Vorfälle es gibt, ist zudem stark wetterabhängig. Gerade bei schwülem Wetter oder großer Hitze wird es Teilnehmern öfters schwindelig. Ihnen rät Braun, das Tempo stark zu verlangsamen und tief durchzuatmen: "Hilft das nicht sofort, setzt man sich am besten kurz hin, auch wenn man dann eine kleine Zeiteinbuße in Kauf nehmen muss. Das verhindert aber meistens Schlimmeres." Merkt der Läufer dann, dass es für ihn nicht mehr weitergeht, sollte er direkt einem der DRK-Streckenposten Bescheid geben. Diese sind entlang der gesamten Laufroute aufgestellt, übernehmen kleinere Notversorgungen vor Ort und stellen im Ernstfall eine funktionierende Rettungskette von den Sofortmaßnahmen bis zum Transport in ein Krankenhaus sicher. Bei kleineren Beschwerden oder Verletzungen können am Behandlungsplatz auf dem Veranstaltungsgelände bis zu zehn Patienten gleichzeitig betreut werden. Sollten Zuschauern Läufer mit Kreislaufproblemen auffallen, können sie diese zunächst beim Hochlegen der Füße unterstützen: "Das sollte man aber nur für kurze Zeit machen. Wird es nach einigen Minuten nicht besser, muss man den Oberkörper des Läufers erhöht lagern und ihn betreuen, bis Hilfe vor Ort ist", sagt Patrick Braun. Während des ebm-papst Marathons ist das DRK über die Mobilnummer 0174-458-000-2 direkt erreichbar - im Zweifel wenden sich Teilnehmer oder Zuschauer aber einfach an die 112. Für den Fall, dass der Läufer nicht ansprechbar ist, hat Patrick Braun eine wichtige Bitte an alle Läufer: "Auf der Rückseite der Startnummer können persönliche Daten für den Notfall eingetragen werden. Das vergessen viele Teilnehmer vor dem Laufen, man rechnet ja nie mit dem Schlimmsten. Im Ernstfall helfen uns diese Informationen aber ungemein weiter." Bei einer maximalen Strecke von über 42 Kilometern sind auch die richtigen Fortbewegungsmittel entscheidend: "Wir haben zwei Rettungswagen, einen Notarztzubringer und mehrere Krankentransportwagen im Einsatz", erklärt Braun. Für Läufer, die aus dem Rennen aussteigen müssen, aber nicht verletzt sind, stehen zudem Rückholfahrzeuge und Rollstühle zur Verfügung. Die meisten Sportler mit Beschwerden kommen aus den kürzeren Läufen, dem Zehn- Kilometer-Lauf oder dem Halbmarathon. Laut Patrick Braun liegt das daran, dass hier häufiger Anfänger unterwegs sind, die Wetterbedingungen unter- und die eigene Leistung überschätzen: "Oft ist die Verlockung, die nächsthöhere Disziplin in Angriff zu nehmen, zu groß. Wagt man sich an eine längere Strecke heran, sollte man im Vorfeld unbedingt ausreichend trainiert haben und auf Zeichen der Überlastung achten. Nur so macht der Lauf Spaß - und das ist schließlich die Hauptsache bei einer solchen Veranstaltung." Viele Informationen rund um die Veranstaltung gibt es bereits jetzt und verstärkt an den Veranstaltungstagen im Internet http://www.ebmpapst-Marathon.de und auf Facebook http://www.fb.com/ebmpapstMarathon . Für Läufer, die gerne am Duo-Marathon teilnehmen möchten, aber noch keinen Partner haben, wird in der Facebook-Veranstaltung unter http://bit.ly/Staffelboerse eine Staffelbörse eingerichtet. Über den ebm-papst Marathon Der 22. ebm-papst Marathon findet am 9. und 10. September 2017 in Niedernhall statt. Anmeldungen sind online unter http://www.ebmpapst-marathon.de möglich. Die Startgebühren (Frühbucher-Tarif bis 30.06.17) für die Hauptläufe liegen bei 25 Euro für den Marathon, 38 Euro für den Duo-Marathon, 22 Euro für den Halbmarathon und 17 Euro für den 10-km- Lauf. Handbiker zahlen 27 Euro, Inliner 22 Euro und Nordic Walker 15 Euro. Der Start bei den Kinder-Disziplinen kostet 10 Euro. Nachmeldungen vor Ort sind bis jeweils eine Stunde vor Start der jeweiligen Disziplin möglich, es fällt ein Zuschlag von 5 Euro (Duo-Marathon 10 Euro) auf den Spätbucher-Preis an (ausgenommen Kinderläufe). Gestartet wird am Samstag, 9. September 2017 um 15 Uhr mit dem Nordic Walking über 7 und 12,5 Kilometer. Am Sonntag, 10. September fällt um 8.30 Uhr der Startschuss für Marathon und Duo-Marathon. Weiter geht es ab 9.05 Uhr mit dem Zehn-Kilometer-Lauf und ab 9.25 Uhr mit dem Halbmarathon. Zwischen 12.30 Uhr und 13.25 Uhr beginnen die Kinder-Disziplinen. Den Abschluss machen die Handbiker ab 14 Uhr und Inliner ab 14.45 Uhr. Über ebm-papst Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der Marktreife elektronisch geregelter EC-Ventilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl u. a. mit Biowerkstoffen. Im Geschäftsjahr 2015/16 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von knapp 1,7 Mrd. Eur. ebm-papst beschäftigt über 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 25 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 49 Vertriebsstandorten weltweit. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik. (Ende) Aussender: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Hauke Hannig Tel.: +49(0)7938/81-7105 E-Mail: Hauke.Hannig@de.ebmpapst.com Website: www.ebmpapst.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170816015

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2017 05:00 ET (09:00 GMT)