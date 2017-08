Zürich - Ob Uhren, Möbel oder Webdesign: Städte sind seit jeher nicht nur Umschlagplatz für Waren, sondern auch Werkplätze. Das traditionelle Gewerbe ist jedoch unter Druck. Damit es nicht zusehends aus den grossen Städten verdrängt wird, ist die Politik gefordert.

In den Schweizer Städten arbeiten heute rund 700'000 Beschäftigte auf dem Werkplatz - und damit etwa gleich viele wie 1995. Dies zeigt eine Studie des Forschungsbüros Infras im Auftrag des Städteverbandes und der Stadt Zürich. Weil seit 1995 die Gesamtbeschäftigung zugenommen hat, ist der Anteil des städtischen Werkplatzes allerdings von 33% auf 27,5% der Gesamtbeschäftigung zurückgegangen. Zudem hat sich das Gewicht von den grossen zu den kleineren Städten verlagert, wie die Studie aufzeigt.

Weniger Gewerbe

Der Werkplatz in den Schweizer Städten sei im Wandel, stellt der Schweizerische Städteverband in einer Medienmitteilung fest. Einerseits boome in vielen Städten die Kreativ-Wirtschaft - etwa die Entwicklung von Software, Games oder Webseiten. Diese Sparte entwickle sich in grossen Städten zur eigentlichen neuen Industrie, insbesondere in der Stadt Zürich.

In der Hightech-Industrie sei die Entwicklung derzeit stabil. Bedeutendster Schweizer Hightech-Standort ist demnach Basel. Städte wie Plan-les-Ouates ...

Den vollständigen Artikel lesen ...