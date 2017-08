In ihrem aktuellen Anleihen-Barometer stuft die KFM Deutsche Mittelstand AG die 8,875%-Anleihe der Zinc Capital S.A. (WKN A1GQ95) als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen ein.

"Aufgrund des profitablen Geschäftsmodells im Bereich Recycling von gefährlichen Reststoffen der Stahl- und Aluminiumindustrie und des eher konservativen Verschuldungsgrades, der aber auch durch vorzeitige Kündigung erwarteten kurzen Restlaufzeit in Verbindung mit einer äußerst attraktiven Mindestrendite von 9,48% p.a. mit halbjährlicher Zinszahlung bei konservativ unterstellter Rückzahlung zur Fälligkeit (Kurs 99,70% am 15.08.2017) bewerten wir die 8,875%-Anleihe der Zinc Capital S.A. als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen)", so das Analysten-Fazit.

Hintergrund: Zinc Capital ist eine Zweckgesellschaft, die der Finanzierung des Befesa-Konzerns dient. Die Ursprünge der Befesa gehen auf die Metallgesellschaft und die hieraus entstandene B.U.S. Berzelius ...

