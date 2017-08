Mit dem Beschäftigungszuwachs in Deutschland ist auch die Zahl der Erwerbstätigen in sogenannter atypischer Beschäftigung gestiegen.

Mit dem Beschäftigungszuwachs in Deutschland ist auch die Zahl der Erwerbstätigen in sogenannter atypischer Beschäftigung gestiegen. Dazu gehören befristete Tätigkeiten und Teilzeit bis zu 20 Wochenstunden ebenso wie Zeitarbeit und bestimmte Minijobs. Die Zahl der in solchen Beschäftigungsverhältnissen arbeitenden Menschen legte 2016 um 121.000 auf knapp 7,7 Millionen zu, wie das Statistische Bundesamt ...

