Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e): Sonstiges 3W Power S.A. / AEG Power Solutions: Änderung im Finanzkalender 2017 der 3W Power S.A. 2017-08-16 / 11:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. *Luxemburg / Zwanenburg, Niederlande - 16. August 2017. *3W Power S.A. (ISIN LU1072910919, 3W9K), die Holdinggesellschaft der AEG Power Solutions Gruppe, hat heute bekanntgegeben, dass die Veröffentlichung der Q2 2017 Ergebnisse vom 17. August 2017 auf den 6. September 2017 verschoben wurde. =- Ende der Mitteilung -- *Über 3W Power: 3W Power S.A. (WKN A114Z9 / ISIN LU1072910919) *mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande. Die 3W Power-Aktien sind an der Frankfurter Börse zum Handel zugelassen (Aktiensymbol 3W9K). AEG Power Solutions ist ein führender Anbieter von unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen (USV) und Lösungen für industrielle, kommerzielle, erneuerbare und dezentrale Energiemärkte weltweit. Das Unternehmen verfügt über Hauptproduktionsstandorte in Frankreich, Spanien, Deutschland, Singapur und China sowie Vertriebs- und Servicestandorte in 14 Ländern. Für weitere Informationen: www.aegps.com [1] *Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:* Christian Hillermann Hillermann Consulting Investor Relations for 3W Power/AEG Power Solutions Tel.: +49 40 320 279 10 E-Mail: investors@aegps.com 2017-08-16 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions 19, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Telefon: +31 20 4077 800 Fax: +31 20 4077 801 E-Mail: janine.rechel@aegps.com Internet: www.aegps.com ISIN: LU1072910919, DE000A1A29T7, WKN: A114Z9 , A1A29T, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, München, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 601761 2017-08-16 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=0508c88708493e431442950ceeb4c6f3&application_id=601761&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2017 05:20 ET (09:20 GMT)