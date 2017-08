Gütersloh/Berlin (ots) -



Zur Förderung von Frauen ins Spitzenmanagement der Wirtschaft wird der MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES zum 16. Mal an eine Top-Managerin der deutschen Wirtschaft verliehen.



Vor dem Festakt der diesjährigen Preisverleihung gibt es eine Pressekonferenz, zu der Sie herzlich eingeladen sind.



Termin: Freitag, 15. September 2017



Uhrzeit: 10:30 Uhr bis ca. 11:15 Uhr



Ort: Hotel Adlon Kempinski Lindenzimmer Unter den Linden 77, 10117 Berlin



Folgende Top-Managerinnen wurden seit 2002 ausgezeichnet:



2002 Dagmar Bollin-Flade 2003 Dr. Ilona Lange 2004 Prof. Dr. Helga Rübsamen-Schaeff 2005 Regine Stachelhaus 2006 Martina Sandrock 2007 Dr. Christine Bortenlänger 2008 Margret Suckale 2009 Angelika Gifford 2010 Birgit Behrendt 2011 Dr. Angelika Dammann 2012 Dr. Sigrid Evelyn Nikutta 2013 Ines Kolmsee 2014 Anke Schäferkordt 2015 Martina Koederitz 2016 Annette Stieve



Sie können sich bis Freitag, 8. September 2017, telefonisch unter 05241 8709-68 oder per E-Mail an ulrike.detmers@mestemacher.de zur Pressekonferenz anmelden.



Weitere Informationen zum Gleichstellungsprojekt finden Sie unter:



http://www.mestemacher.de/social-marketing/managerin-des-jahres



Pressekontakt: Prof. Dr. Ulrike Detmers Initiatorin und Vorsitzende der Auswahlkommission MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES



Gesellschafterin, Mitglied der zentralen Unternehmensleitung und Sprecherin der Mestemacher-Gruppe



Tel.: 05241 8709-68 Fax: 05241 8709-45 E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.de