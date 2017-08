Paris - Weiter aufwärts ist es am Mittwoch mit Europas Aktien gegangen - die Börsen setzten die Erholung der vergangenen beiden Tage fort. Die Nordkorea-Krise rückt bei den Anlegern immer mehr in den Hintergrund. Stattdessen rücken wieder Konjunkturdaten und die US-Notenbank Fed in den Fokus. Rückenwind für die Kurse gab es etwa vom weiter schwachen Euro sowie von Italiens Konjunktur. Dort lag die Wirtschaft im zweiten Quartal erneut auf Wachstumskurs. Der EuroStoxx50 stieg am Vormittag um 0,8 Prozent auf 3490 Punkte.

Auch die anderen europäischen Indizes legten am Mittwoch weiter zu: Der französische CAC40-Index gewann 1,01 Prozent auf 5192 Punkte hinzu und der britische FTSE 100 rückte um 0,59 Prozent auf 7427 Zähler vor.

Oben auf der Agenda steht das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank, das am Abend veröffentlicht ...

