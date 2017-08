Im Rahmen des mit Spannung erwarteten privaten Treffens im Verlauf der berühmten Monterey Car Week wurde ein 1954er Maserati A6GCS/53 Berlinetta von Pinin Farina aus der monegassischen Destriero Collection zum Gewinner des renommierten, zweiten jährlichen The Peninsula Classics Best of the Best Awardgekürt.

1954 Maserati A6GCS/53 Berlinetta by Pinin Farina was named winner of the prestigious The Peninsula Classics Best of the Best Award. Photo Credit: Adam Swords

Lediglich vier Sportwagen mit Berlinetta-Karosserie von Pinin Farina wurden jemals gebaut und dieses exquisite Modell gilt als das am besten erhaltene, da es als einziges Original-Chassis und -Karosserie beibehalten hat. Der für den römischen Automarkenhändler eigens angefertigte Sportwagen basiert auf dem äußerst erfolgreichen 2-Liter-Rennwagen, der von den Brüdern Maserati entwickelt wurde. Sein kompromissloser Sportwagenstil ist in hohem Maße repräsentativ für die Karosseriebaukunst der 50er-Jahre und war bereits ausschlaggebend für den Gewinn der Auszeichnung Best in Show im Rahmen des letztjährigen Concorso d'Eleganza Villa d'Este Events. Nach seinem Debüt im Jahr 1954 auf dem Pariser Autosalon ging das Fahrzeug erstmals in den Besitz des italienischen Grafen Alberto Magi Diligenti über, der mit ihm in einer Reihe von Rennen, darunter die 1955 Mille Miglia, an den Start ging.

In seinem zweiten Jahr versammelte The Peninsula Classics Best of the Best Award acht der weltweit exquisitesten Sportwagen aus internationalen Top-Events für den Wettstreit um den Titel des außergewöhnlichsten Fahrzeugs weltweit. Das renommierte Event wird von The Peninsula Hotels, Graff Diamonds und Rolex gesponsert.

The Honorable Sir Michael Kadoorie, Chairman von The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited, der Muttergesellschaft von The Peninsula Hotels, initiierte diesen Award, der im Jahr 2016 debütierte, gemeinsam mit den Award-Mitbegründern Christian Philippsen, William E. "Chip" Connor II und Bruce Meyer. Christian Philippsen gilt als einer der weltweit prominentesten Kenner klassischer Automobile, während William E. Connor berühmtester Sammler internationaler Oldtimer sowie passionierter Amateur-Rennfahrer ist und Bruce Meyer als Gründungsvorsitzender des Petersen Automotive Museum tätig war.

"Der 1954er Maserati A6GCS/53 Berlinetta ist ein außergewöhnliches Beispiel für die Schönheit der Designs von Pinin Farina, die synonym für diejenigen Karosserien stehen, die die klassischen italienischen Sportwagen berühmt gemacht haben. Die bewusste Beibehaltung der Originalität versetzt dieses beeindruckende Fahrzeug in die Lage, als eleganteste Oldtimer-Persönlichkeit unter seinen Pendants aus dem Jahr 1954 zu erscheinen", so Sir Michael Kadoorie. "Wir sind begeistert, dieses außergewöhnliche Fahrzeug im zweiten Jahr des Bestehens des The Peninsula Classics Best of the Best Award nun zum Gewinner küren zu dürfen."

Gemäß der Ankündigung vom heutigen Abend wird das Gewinnerfahrzeug im Rahmen der 15. jährlichen The Quail, A Motorsports Gathering am 18. August 2017 ausgestellt und geehrt.

The Peninsula Hotels, im Besitz und unter der Leitung von The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited, fühlt sich geehrt, für den The Peninsula Classics Best of the Best Award, einen natürlichen Ausdruck der Leidenschaft und Wertschätzung der Gruppe für Luxus, Reisen und Motorwelt-Lifestyle, das Sponsoring übernehmen zu können. Mit 10 Hotels in Städten in Asien, den Vereinigten Staaten und Europa ist The Peninsula Hotels bestrebt, seine Tradition und seine Expertise einzubringen, um die Besten der Besten aus der Motorwelt gebührend zu ehren.

Über den Peninsula Classics Best of the Best Award

The Peninsula Classics Best of the Best Award zählt zu den Top-Automobilpreisen rund um den Globus. Als einen Meilenstein bei der Entwicklung der höchsten internationalen Auszeichnung des außergewöhnlichsten Oldtimers initiierte The Honorable Sir Michael Kadoorie, Chairman von The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited, den Award im Jahr 2016 gemeinsam mit den Mitbegründern Christian Philippsen, William E. "Chip" Connor II und Bruce Meyer. Der von The Peninsula Hotels gesponserte Award ehrt den Gewinner unter den acht höchstbewertetsten Oldtimern des Circuit aus allen Teilen der Welt.

