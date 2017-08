Bad Marienberg - Mit dem GLS Bank Klimafonds können Anleger*innen in Unternehmen investieren, die Vorreiter beim Klimaschutz sind, so die GLS Bank in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Wir leisten einen weiteren Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels", erläutert Karsten Kührlings, verantwortlich für das Fondsgeschäft der sozial-ökologischen GLS Bank. "Berücksichtigt werden die Sustainable Development Goals der UN." Der GLS Bank Klimafonds (WKN A2DTNA) investiert weltweit in Unternehmen, die neben ihren strengen Anlage- und Finanzierungsgrundsätzen ergänzende Kriterien erfüllen. So werden etwa Emissionen, Klimastrategien und Maßnahmen zum Klimaschutz bewertet.

