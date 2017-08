Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag deutliche Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.281 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,85 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Zuvor hatte das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) nach einer vorläufigen Schnellschätzung mitgeteilt, dass das saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt im Euroraum im zweiten Quartal 2017 im Vergleich zum Vorquartal um 0,6 Prozent gestiegen ist. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von RWE, Siemens und Continental. Die Aktien von ProSiebenSat.1, Vonovia und Henkel rangieren gegenwärtig am Ende der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmittag schwächer.

Ein Euro kostete 1,1708 US-Dollar (-0,24 Prozent). Der Goldpreis ließ leicht nach, am Mittag wurden für eine Feinunze 1.269,69 US-Dollar gezahlt (-0,19 Prozent). Das entspricht einem Preis von 34,87 Euro pro Gramm.