Hamburg/München (ots) - Durchgeknallt, laut, jung. So kann Musical sein - jedenfalls, wenn sich drei kreative Köpfe wie Nicolas Rebscher, Kevin Schroeder und Simon Triebel zusammenfinden und einen der erfolgreichsten deutschen Filme überhaupt für die Live-Bühne mit coolen Songs und viel Humor lebendig machen. Ganz nah dran am berühmten gleichnamigen Kultfilm - und mit überraschend neuer Dimension durch Hip-Hop, Popballaden und einer rasanten Inszenierung im eigens von Stage Entertainment dafür umgebauten Werk 7 im Münchner Werksviertel.



Uschi Neuss, Geschäftsführerin Stage Entertainment Deutschland: "München und alle Fans können sich auf bestes Live Entertainment freuen. Das Kreativteam unseres "Mjusicäls" trifft den genialen Spirit des Films punktgenau und nutzt dabei ebenso einfache wir verblüffende Theater-Ideen und die Kraft von Live Musik und jungen Bühnendarstellern. Das Münchner Werksviertel bietet für dieses Stück die perfekt passende kreative Atmosphäre."



Nikolas Rebscher (Gründer und Frontmann der Band "Lauter Leben"), Kevin Schröder(Songtexter, Übersetzer zahlreicher Musicals, Autor von LOTTE) und Simon Triebel(Gitarrist der Band "Juli", Komponist und Songtexter, u. a. "Geile Zeit", "Perfekte Welle")sind die Autoren und Komponisten von FACK JU GÖHTE - SE MJUSICÄL. Der schwedische Künstler Frederik "Benke" Rydman (u. a. "Swanlake Reloaded") verantwortet die Choreographie, Regie führt Christoph Drewitz (u. a. ROCKY Broadway und Hamburg). Die Castings haben begonnen.



News und Details zum neuen Musical gibt es ab November 2017. Tickets für die Show sind ab heute erhältlich unter www.musicals.de



OTS: Stage Entertainment Berlin newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104657 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104657.rss2



Pressekontakt: Stage Entertainment GmbH Stephan Jaekel | Leiter PR / Unternehmenssprecher Tel +49 (0)40.31186-109 | Mobil +49 (0)163 5752911 Stephan.Jaekel@stage-entertainment.com