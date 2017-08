Die Rückzahlung der Atomsteuer schüttet RWE zum Teil an die Aktionäre aus: Sonderdividende. Auch ohne das Finanzamt lief das erste Halbjahr solide. Verbessert das die Aussichten der Aktie, die nach länger Durststrecke zumindest das Niveau von vor zwei Jahren erreicht hat, Vivien Sparenberg von Vontobel? Die Kursziele der Analysten wachsen nicht in den Himmel und gehen ziemlich auseinander, sagt Vivien Sparenberg von Vontobel im Gespräch mit Antje Erhard. Viel Luft nach oben sei also nicht. Warum dann auf eine Aktie setzen, die in einem Jahr zwar 30 Prozent gemacht hat, aber von ihren alten Hochs noch ewig entfernt ist?