Hamburg (ots) - Als Moderatoren-Duo bei "Promi Big Brother" sind Jochen Schropp (38) und Jochen Bendel (49) derzeit täglich auf Sendung. Selbst mal als Kandidat in das Haus einzuziehen wollen aber beide nicht. Jochen Schropp sagt diese Woche in GALA (Ausgabe 34/2017, ab morgen im Handel): "Bevor ich bei so einem Format mitmache, eröffne ich eher eine Cocktailbar am Strand von Thailand und lebe ganz bescheiden."



Jochen Bendels Plan B, wenn es mit der Fernsehkarriere mal nicht mehr läuft, sieht anders aus: "Wenn ich irgendwann mal komplett aus dem Showbusiness aussteigen möchte, kaufe ich mir einen Gnadenhof für Hunde."



