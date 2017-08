Zürich (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100001252 heruntergeladen

werden -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100001252 -



Der Family Business Award zeichnet jährlich besonders nachhaltige

Familienunternehmen aus. Die drei Finalsten 2017 stehen fest. Der

Gewinner wird an der Preisverleihung vom 21. September 2017 in Bern

gekürt.



Zum sechsten Mal wird in diesem Jahr der Family Business Award

verliehen. An der Preisverleihung vom 21. September 2017 im Kursaal

in Bern wird vor rund 250 Vertretern aus Politik und Wirtschaft der

Gewinner gekürt.



Folgende drei Familienunternehmen sind aus über 80 Interessenten

als Finalisten nominiert worden:



- Ramseier Holding AG, 3020 Bern



- Jucker Farm AG, 8607 Seegräben



- Röthlisberger Schreinerei AG, 3073 Gümligen



Bisher wurde der Preis an die folgenden Familienunternehmen

verliehen: FRAISA SA (2016), Wyon AG (2015), Entreprises et Domaines

Rouvinez (2014), SIGA Holding AG (2013) und Trisa AG (2012).



Über den Family Business Award



Die AMAG hat den Family Business Award zu Ehren ihres Gründers und

Patrons Walter Haefner ins Leben gerufen, der sich stets für eine

echte und gelebte Firmenkultur eingesetzt hat. Ausgezeichnet werden

besonders verantwortungsbewusste und unternehmerisch nachhaltige

Familienunternehmen aus der Schweiz. Zudem verfolgt der Award den

Zweck, auf die grosse volkswirtschaftliche Bedeutung von

Familienunternehmen in der Schweiz aufmerksam zu machen.



Für die Wahl des siegreichen Unternehmens ist eine neunköpfige

Jury verantwortlich, welche aus ausgewiesenen Persönlichkeiten

besteht. Präsidiert wird die Jury dieses Jahr von Ständerätin Pascale

Bruderer Wyss. Die weiteren Mitglieder der Jury sind: Dr. Philipp

Aerni, Direktor CCRS Universität Zürich, Roger de Weck,

Generaldirektor SRG SSR, Klaus Endress, Verwaltungsratspräsident der

Endress+Hauser Gruppe, Hans Hess, Präsident Swissmem, Jürg Läderach,

Inhaber Confiseur Läderach AG, Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen,

VR-Delegierte und Inhaberin Lenzlinger Söhne AG, Dr. Thomas

Staehelin, ehem. Präsident Vereinigung der Privaten

Aktiengesellschaften VPAG und Franziska Tschudi Sauber, VR-Delegierte

und CEO WICOR Holding AG.



Weitere Informationen über die Finalisten und den Award:

www.family-business-award.ch



Originaltext: AMAG Automobil- und Motoren AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100001252

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100001252.rss2



Kontakt:

Careal Holding AG

AMAG Group

Dino Graf

Leiter Group Communication

Tel. +41 44 269 53 00

presse@amag.ch



Careal Holding AG

AMAG Group

Roswitha Brunner

PR Manager

Tel. +41 44 269 53 04

presse@amag.ch