So viele internationale Fondsmanager wie nie zuvor halten Aktien für zu teuer. Das zeigt die wichtigste Umfrage unter internationalen Fondsmanagern. Dennoch sehen die Profis kaum Alternativen für die Geldanlage.

Lange Zeit herrschte purer Optimismus unter internationalen Großanlegern. Jetzt scheint sich das Blatt zu wenden. Das jedenfalls legen die Ergebnisse aus der wichtigsten monatlichen Umfrage unter internationalen Fondsmanagern nahe, die regelmäßig von der US-Bank Bank of America Merrill Lynch (BofA) durchgeführt wird.

So erwartet zwar noch die Mehrheit der Investoren in den kommenden zwölf Monaten steigende Firmengewinne und ein anziehendes globales Wirtschaftswachstum. Diese Mehrheit allerdings ist seit Jahresanfang deutlich zusammengeschrumpft. Netto 33 Prozent rechnen demnach noch mit zulegenden Firmengewinnen, das sind so wenige wie zuletzt im November 2015. Netto bedeutet, dass es rund ein Drittel mehr Optimisten als Pessimisten gibt, Anfang des Jahres waren noch netto 58 Prozent optimistisch. Und nur noch netto rund ein Drittel rechnet damit, dass die globale Konjunktur Fahrt aufnimmt. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...