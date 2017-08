Ob Flugzeuge oder Startplätze: Der Poker um die Überbleibsel der Pleite-Airline Air Berlin ist eröffnet. Während Ryanair gegen Staatshilfen keilt, bringen sich andere Konkurrenten bereits in Stellung. Wer will was?

Am Tag eins nach der Air-Berlin-Pleite beginnt das Geschacher um die Juwelen aus der Insolvenzmasse. Die Konkurrenz hat ein Auge auf Maschinen zum Schnäppchen-Preis und lukrative Startrechte geworfen. Der irische Billigfliege Ryanair wähnt sich dabei jedoch bereits im Nachteil: Ryanair habe beim Bundeskartellamt und bei der EU-Wettbewerbskommission Beschwerde eingelegt - wegen des "offensichtlichen Komplotts" zwischen der deutschen Regierung, Lufthansa und Air Berlin, teilte das Unternehmen mit.

"Diese künstlich erzeugte Insolvenz ist offensichtlich aufgesetzt worden, damit Lufthansa eine schuldenfreie Air Berlin übernehmen kann und dies widerspricht sämtlichen Wettbewerbsregeln von Deutschland und der EU", schimpft der Billigflieger in einer Mitteilung auf seiner Homepage mit. Auch die Bestimmungen zu staatlichen Beihilfen würden ignoriert.

Wirtschafts-Staatssekretär Matthias Machnig verteidigte das Vorgehen der Bundesregierung: "Das ist eine abwegige These", sagte Machnig zu den Vorwürfen von Ryanair. Es werde am Ende nicht eine Airline Air Berlin komplett übernehmen. Damit würde der Wettbewerb gesichert. Machnig sagte außerdem, er halte den Überbrückungskredit der Bundesregierung in Höhe von 150 Millionen Euro für die insolvente Airline für zulässig. Zehntausende Air-Berlin-Kunden seien in der Hauptreisezeit unterwegs. Es hätte keine Kapazitäten gegeben, diese kurzfristig nach Hause zu bringen. Die Bundesregierung stehe in Kontakt zur EU.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...