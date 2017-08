Berlin (ots) - Der Sprecher der Gewerkschaft ver.di in Berlin und Brandenburg, Andreas Splanemann, hat die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin aufgefordert, transparent mit der Abwicklung des Unternehmens umzugehen.



So könne den Arbeitnehmern die Angst genommen werden, sagte Splanemann am Mittwoch im rbb-Inforadio. Viele Beschäftigte seien wegen der Gerüchte um eine Insolvenz seit langer Zeit verunsichert. Einige hätten sich bereits um neue Jobs gekümmert, so Splanemann.



"Natürlich werden nicht alle Berufsgruppen gleich gute Chancen haben. Es wird darüber spekuliert, dass bestimmte Bereiche nicht so gut verkaufbar sind wie andere - wie beispielsweise das fliegende Personal." Das hänge jedoch stark von entsprechenden Übernahmeangeboten ab.



"Unser Interesse als Gewerkschaft ist natürlich, möglichst viele Arbeitsplätze dabei zu sichern; nicht nur die Arbeitsplätze, sondern auch die sozialen Standards, die tariflichen Standards. [...] Da werden wir uns auch entsprechend einmischen." Man müsse auch darauf achten, dass Arbeitnehmer, die nicht übernommen werden könnten, sozial abgefedert werden, so der ver.di-Sprecher für Berlin und Brandenburg.



