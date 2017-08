München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Promispezial: Bert und Sophia Wollersheim rufen den Trödeltrupp



- Sendetermin: Samstag, 19. August 2017, um 16:00 Uhr bei RTL II



Nachdem das Promi-Ehepaar Bert und Sophia Wollersheim ihre Trennung bekannt gegeben haben, wollen die beiden nun auch ihren gemeinsamen Hausstand auflösen. Gerade von Sophia sind noch Berge von Kleidung und Schuhen im ehemaligen Liebesnest. Doch auch Berts Sammelleidenschaft hat dazu geführt, dass seine Ranch eher einem Museum gleicht als einem gemütlichen Zuhause. Trödelexperte Mauro Corradino hilft den beiden ihre überflüssigen Stücke bestmöglichst zu verkaufen.



Das Promi-Paar Bert (66) und Sophia Wollersheim (29) hat sich getrennt. Vor sechs Jahren haben die beiden sich in Las Vegas das Ja-Wort gegeben. Nun ist jedoch alles vorbei. Ganz abschließen können Bert und Sophia allerdings nicht, denn ein riesiger Berg von Sophias Klamotten befindet sich noch in dem ehemals gemeinsamen Haus.



Der begehbare Kleiderschrank ist gewaltig: Überall wo man hinschaut findet man Kleidungsstücke, Schuhe, Accessoires und unzählige Erinnerungen an die gemeinsamen glücklichen Jahre. Wie könnte man diese besser loswerden, als bei einer schicken Modenschau?



Auch durch Berts Sammelleidenschaft hat sich das Wohnhaus in den letzten Jahren in ein großes Museum verwandelt, ganz zu schweigen von seinen geliebten Oldtimern.



Ein Neuanfang soll her! Bert und Sophia wollen sich von ihrer Vergangenheit lösen. Hilfe bekommen die beiden dabei von RTL II-Trödelexperte Mauro Corradino. In diesem Fall ist er nicht nur als Berater gefordert, sondern muss auch immer wieder zwischen den Parteien vermitteln. Wird dieser Promi-Einsatz gut gehen?



Ausstrahlung am Samstag, 19. August 2017, um 16:00 Uhr bei RTL II



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Kommunikation Eva Römhild 089 - 64185 6510 eva.roemhild@rtl2.de