Snap (WKN:A2DLMS) hat letzten Donnerstag seinen ersten Einnahmebericht vorgelegt. Und der sah gar nicht gut aus.



Der Umsatz im Q2 stieg 153 % auf 181,7 Millionen Dollar an, außerdem konnte das Unternehmen die Zahl täglich aktiver Nutzer (Daily Active Users, DAUs) um 7 Millionen auf 173 Millionen steigern. Wall Street hatte 175 Millionen erwartet, diese Marke wurde knapp verfehlt. Von den 7 Millionen neuen DAUs waren nur 4 Millionen in Nordamerika, die für Snap profitabelste Region. Der Rest war in Europa und dem Rest der Welt, zu Teilen Märkte, die Snaps CEO Evan Spiegel als ?arme Ecken? bezeichnet und bei ...

