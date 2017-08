Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt kann seine Auftaktgewinne am Mittwoch erfolgreich halten. Am Mittag notiert der Leitindex SMI in etwa auf seinem Eröffnungsniveau. Am Markt sprechen Händler von einer gewissen Entspannung, nachdem die drohende Eskalation zwischen Nordkorea und den USA vorerst gebannt scheint. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...