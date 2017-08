Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt kann seine Auftaktgewinne am Mittwoch erfolgreich halten. Am Mittag notiert der Leitindex SMI in etwa auf seinem Eröffnungsniveau. Am Markt sprechen Händler von einer gewissen Entspannung, nachdem die drohende Eskalation zwischen Nordkorea und den USA vorerst gebannt scheint. In diesem Umfeld stünden Unternehmenszahlen und Makro-Daten wieder stärker im Fokus.

"Sowohl die Berichtsaison als auch die Konjunkturdaten haben den Markt zuletzt eher wieder gestützt," kommentiert ein Börsianer gegenüber AWP. Die eher kurzfristigen politischen Störfeuer seien wieder in den Hintergrund getreten. So waren in den USA zuletzt die Konjunkturdaten überraschend besser ausgefallen und bei den Unternehmenszahlen hebt der Händler aktuell die Zahlen der Swiss Life hervor, die gut ausgefallen seien. Wichtig für das den weiteren Verlauf der nächsten Tage dürfte am Abend das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed sein.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 12.15 Uhr 0,43% höher bei 9'051,67% Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,51% auf 1'443,73 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,44% auf 10'300,39 Stellen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...