Berlin - Es gibt viele verschiedene strategische Ansätze bei der Aktienauswahl, so die Experten der F&V Fondscenter AG im Kommentar zum Warburg Value Fund (ISIN LU0208289198/ WKN A0DN29).Man könne z.B. Werte bevorzugen, die besonders schnell oder kontinuierlich ihre Umsätze und Gewinne steigern würden (Growth) oder solche, die besonders preiswert seien (Value). Das seien die beiden "Klassiker". Daneben gebe es diverse Methoden, Spielarten und auch Kombinationen daraus, beispielsweise die Bevorzugung kleiner oder großer Firmen, die Auswahl der Aktien nach Dividendenhöhe, die (Nicht-)Berücksichtigung von Entwicklungsländern, die Aktienauswahl nach bestimmten Kennziffern oder auch die Gewichtung des Portfolios entsprechend einem Index (passives Investieren).

