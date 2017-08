-------------------------------------------------------------- Neues Faber-Video ansehen http://ots.de/0LyXq --------------------------------------------------------------



Mit "Wem du's heute kannst besorgen" veröffentlicht Faber die dritte Single aus seinem Debüt "Sei ein Faber im Wind", das hierzulande auf Rang 17 der Charts einstieg und in seiner Heimat Schweiz den Sprung auf Platz 1 der iTunes Charts schaffte. Und nirgends werden die Motive des Songschreibers deutlicher als in eben jener Single, gleiches gilt für seine musikalische Meisterschaft: "Wem du's heute kannst besorgen" samt des dazugehörigen Clips ist nicht weniger als ein Geniestreich.



Hier gibt es das Video zur Single zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=MpsGI98vIH8



Schon der Titel bietet Raum für Imagination: Wer in Zeiten maximaler Erregung und großen Geschnatters einen Song "Wem du's heute kannst besorgen" nennt, dem ist an Gefälligkeit nicht gelegen, der will sich nicht einreihen in die Masse austauschbarer netter 'Jungs von Nebenan', die in diesem Land die Radiolandschaft verstopfen und dem eskapistischen Schlager der Fünfzigerjahre ungewollt zu einem Comeback verholfen haben.



Die Drastik, die er auf seinem Debütalbum "Sei ein Faber im Wind" als Stilmittel einsetzt, um seinen kunstvoll poetischen Geschichten zu ihrer gewünschten Wirkung zu verhelfen, wird in kaum einem Faber-Song so konsequent eingesetzt wie jetzt mit der dritten Single "Wem du's heute kannst besorgen". Der Song hätte genauso gut ein romantisches Liebeslied werden können, aber so was interessiert Faber nicht. Was ihn interessiert: auf sehr doppelbödige, mal subtile, mal extrem brutale Weise Heuchelei und Heile-Welt-Quatsch zu demaskieren. Und die Leichtigkeit, mit der ihm das gelingt, macht diese Musik zu etwas Einzigartigem.



Dass Faber auch live ein außerordentliches Erlebnis ist, hat sich inzwischen rumgesprochen: Sämtliche Schweizer Konzerte der Frühlingstour 2017 waren ausverkauft und auch in den meisten deutschen Venues hatten Spätzünder das Nachsehen. Umso mehr Schnelligkeit ist beim Ticketkauf für die Tourdates im Herbst geboten:



10.10.2017 Freiburg, Jazzhaus 11.10.2017 Stuttgart, Im Wizemann 12.10.2017 Aschaffenburg, Colos Saal 13.10.2017 Nürnberg, Z Bau 14.10.2017 Wiesbaden, Schlachthof 17.10.2017 Bremen, Tower 18.10.2017 Essen, Zeche Carl 19.10.2017 Bielefeld, Forum 21.10.2017 Münster, Skaters Palace 22.10.2017 Rostock, Helgas Stadtpalast 23.10.2017 Berlin, Festsaal Kreuzberg 24.10.2017 Hannover, Musikzentrum 26.10.2017 Magdeburg, Factory 27.10.2017 Dresden, Beatpol 28.10.2017 Leipzig, Täubchenthal 30.10.2017 Marburg, KFZ 02.11.2017 Göttingen, Musa 03.11.2017 Aachen, Musikbunker 04.11.2017 Saarbrücken, Garage 21.11.2017 München, Muffathalle



