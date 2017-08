Die Deutsche Post und Ford wollen eine engere Kooperation zur Produktion von Elektrotransportern prüfen. Die neuen XL-Scooter sollen zunächst nur für die Post sein, später aber auch an Drittkunden verkauft werden.

Die Deutsche Post und der Automobilriese Ford wollen ihr Bündnis zur Produktion von Elektro-Transportern vertiefen. "Wir würden gern eine engere Kooperation prüfen", sagte Ford-Europachef Steven Armstrong am Mittwoch in Köln der Nachrichtenagentur Reuters. Die Post und der US-Konzern haben bereits den Transporter StreetScooter Work XL zusammen entwickelt. Er sei über das Ergebnis "begeistert", sagte Post-Vorstand Jürgen Gerdes. Es sei sinnvoll, über weitere gemeinsame Aktivitäten mit Ford nachzudenken. Der Elektrofahrzeug-Hersteller der Post, StreetScooter, erweitert mit dem Work XL seine Modellpalette auf jetzt drei Typen. Bald will er eine neue Fabrik eröffnen, Gerdes zufolge soll die Jahresproduktion auf 30.000 Fahrzeuge klettern. StreetScooter verkauft die Transporter auch an Kunden aus Kommunen oder der Wirtschaft. Dabei profitiert die Post auch vom Diesel-Skandal. Er sehe eine "gewaltige" Nachfrage, sagte der Post-Vorstand.

Den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...