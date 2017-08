Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.58 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.468,90 +0,21% +10,40% Euro-Stoxx-50 3.492,54 +0,88% +6,14% Stoxx-50 3.086,13 +0,77% +2,51% DAX 12.278,77 +0,84% +6,95% FTSE 7.433,51 +0,67% +4,07% CAC 5.193,53 +1,04% +6,81% Nikkei-225 19.729,28 -0,12% +3,22% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,48 -30

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,66 47,55 +0,2% 0,11 -16,4% Brent/ICE 51,04 50,8 +0,5% 0,24 -13,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.270,67 1.272,13 -0,1% -1,46 +10,4% Silber (Spot) 16,68 16,65 +0,2% +0,04 +4,7% Platin (Spot) 964,20 963,00 +0,1% +1,20 +6,7% Kupfer-Future 2,93 2,88 +1,5% +0,04 +16,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte zur Wochenmitte leicht zulegen. Der Fokus liegt dabei auf dem Fed-Protokoll der Sitzung aus dem Juli. Zuletzt hatten sich Hoffnungen verstärkt, dass die US-Notenbank beim aktuellen Zinserhöhungszyklus etwas auf die Bremse treten könnte. Zudem treten die geopolitischen Sorgen, vor allem der Konflikt mit Nordkorea, immer weiter in den Hintergrund. "Dies sorgt, zusammen mit den überraschend guten US-Daten vom Vortag, für ein positiveres Sentiment", sagt Analyst Richard Perry von Hantec Markets. Die vor Handelsbeginn anstehenden US-Baubeginne und -genehmigungen dürften lediglich einen begrenzten Einfluss auf den Markt haben. Interessanter könnten die wöchentlichen US-Öllagerdaten werden. Die bereits veröffentlichten Daten des Branchenverbandes API wiesen einen kräftigen Rückgang um 9,2 Millionen Barrel für die vergangene Woche aus. Sollten die offiziellen Daten dies bestätigen, dann könnte der Preis für WTI wieder Kurs auf die Marke von 50 Dollar nehmen, so Analyst Stuart Ive von OM Financial. Bei den Einzelwerten machen vorbörslich Urban Outfitters nach guten Quartalszahlen einen Sprung um knapp 18 Prozent nach oben. Nachdem die Bekleidungskette im Juni gewarnt hatte, dass der flächenbereinigte Umsatz im hohen einstelligen Prozentbereich geschrumpft sein dürfte, bezifferte Urban Outfitters dieses Minus nun mit 4,9 Prozent. Analysten hatten sich dagegen auf einen Rückgang um 6,5 Prozent eingestellt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juli Baubeginne PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +8,3% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +7,4% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 25./26. Juli

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen halten am Mittwochmittag an ihren Kursgewinnen fest. Stützend wirken nicht nur die in den Hintergrund rückende Nordkorea-Krise sondern auch solide Konjunkturzahlen aus Europa. Die Eurozone ist im zweiten Quartal um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen, ergab die Zweitlesung des BIP. Am Vortag hatten aus den USA starke Einzelhandelsumsätze für Juli die Stimmung an den Börsen gestützt. Der SDAX kehrt auf seinen Rekordkurs zurück. Mit knapp 11.446 Punkten markiert er den höchsten Stand aller Zeiten. Begründet wird die Relative Stärke des SDAX mit der vergleichsweise niedrigen Abhängigkeit vom Euro, dessen Anstieg ausländische Anleger in den vergangenen Wochen zu Gewinnmitnahmen im DAX verleitet hat. Bei Stada wird es erneut spannend. Nachdem der erste Übernahmeversuch durch die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven ins Leere gelaufen war, endet um Mitternacht ihr zweiter Versuch. Bisher wurden 45,96 Prozent der Stada-Aktien angedient. Damit fehlen noch rund 17 Prozent bis die Mindestannahmeschwelle von 63 Prozent erreicht wird. Stada verlieren 1,2 Prozent auf 63,79 Euro. Keine größere Belastung für die Aktien der Fluggesellschaften sehen Händler in den Klagen von Ryanair gegen die staatlichen Finanzhilfen für Air Berlin. Die Insolvenz sei mit dem Ziel aufgesetzt worden, dass die Lufthansa im Endeffekt Air Berlin schuldenfrei übernehmen könne. Wie das Plus der Lufthansa-Aktie von 0,1 Prozent nahelegt, drücken die Ryanair-Beschwerden nicht auf die Stimmung. Nach einer Studie von Berenberg steigen Rocket Internet um 6,7 Prozent. Das Papier sei stark unterbewertet. Der Konzern habe seit dem Börsengang einige Fehler gemacht, insbesondere bei der Anlegerkommunikation. Doch auf aktuellem Kursniveau billige der Markt - mit Ausnahme von Delivery Hero - keinem Unternehmensteil irgendeinen Wert zu. Dies sei "absurd", kritisieren die Analysten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.45 Uhr Di, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1700 -0,33% 1,1739 1,1720 +11,3% EUR/JPY 129,66 -0,19% 129,91 129,55 +5,5% EUR/CHF 1,1398 -0,19% 1,1420 1,1405 +6,4% EUR/GBP 0,9090 -0,40% 0,9126 1,0968 +6,6% USD/JPY 110,81 +0,13% 110,67 110,55 -5,2% GBP/USD 1,2871 +0,06% 1,2863 1,2853 +4,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den ostasiatischen Börsen und in Australien ist am Mittwoch Ruhe eingekehrt. Nach den jüngsten Turbulenzen wegen der Spannungen zwischen den USA und Nordkorea war Durchschnaufen angesagt, insgesamt ergab sich eine uneinheitliche Tendenz. Hinzu kamen fehlende klare Vorgaben der US-Börsen. Sie tendierten am Dienstag behauptet. IG-Markets-Marktstratege Chris Weston sprach von einer Art Denkpause. Es sei aber auch weiter Vorsicht im Markt spürbar gewesen, unter anderem mit Blick auf geplante gemeinsame Truppenübungen Südkoreas und der USA in der kommenden Woche. Analysten zeigten sich derweil zuversichtlich, dass in den nächsten Handelstagen gute Unternehmensergebnisse wieder für Schwung und eine positive Tendenz sorgen dürften. Für gute Stimmung in Hongkong sorgte ein höheres Kursziel für den Hang-Seng-Index (HSI). Die Analysten von CIMB, die am Dienstag Aktien aus dem Bankensektor empfohlen hatten, warteten diesmal mit einem höheren Kursziel für den HSI auf. Sie trauen dem Index bis Ende nächsten Jahres 33.600 Punkte zu. Das entspricht einem Potenzial von 23 Prozent.

CREDIT

An den europäischen Kreditmärkten geht es am Mittwoch mit den Risikoprämien weiter nach unten. Nachdem die moderate Ausweitung von vergangener Woche nicht durch Volumina gestützt war, könnten die IG-Spreads nach Einschätzung der Commerzbank schon bald wieder ihre jüngsten Tiefstände erreichen. Ansonsten ist die Insolvenz der zweitgrößten Fluggesellschaft Deutschlands, Air Berlin, ein Thema. Die Anleihen der Berliner stürzen ins Bodenlose ab, sie notieren nur noch im einstelligen Prozentbereich.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Daimler-Partner Baic Motor gibt Gewinnwarnung aus

Der chinesische Partner von Daimler rechnet für das erste Halbjahr mit einem Gewinneinbruch. Wie die Baic Motor mitteilte, dürfte der Nettogewinn in den ersten sechs Monaten per Ende Juni um 60 Prozent eingebrochen sein. Zur Begründung verwies das Unternehmen, mit dem der Stuttgarter Autohersteller seit 2005 Mercedes-Benz-Pkw im weltgrößten Automarkt produziert, auf einen zunehmend schärferen Wettbewerb. Ein weiterer Grund sei der schwache koreanische Markt.

Andienungsquote für Stada-Offerte lag Dienstagabend bei knapp 46%

Die zweite Übernahmeofferte für den Arzneimittelkonzern Stada ist kurz vor Ablauf des Andienungsfrist noch weit vom Erfolg entfernt. Den Finanzinvestoren Bain und Cinven wurden bis zum 15. August um 18 Uhr 45,96 Prozent der Aktien angedient, wie sie mitteilten. Die Mindestquote liegt bei 63 Prozent, die Frist endet um Mitternacht.

Cockpit hofft bei Air Berlin auf Erhalt von Arbeitsplätzen

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hofft nach dem Insolvenzantrag der Fluggesellschaft Air Berlin auf einen Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze in Deutschland. "Die Frage ist, welche Fluggesellschaften wollen welche Teile aus der Air Berlin übernehmen", sagte Cockpit-Präsident Ilja Schulz im ZDF-Morgenmagazin. Entscheidend sei, dass es sich "um tarifierte und mit Sozialverträgen ausgestattete Arbeitsplätze handelt".

SdK sieht Anleihegläubiger von Air Berlin im Nachteil

Die insolvente Air Berlin kann ihren Betrieb dank des Brückenkredites der Bundesregierung nahtlos aufrecht erhalten - das freut vor allem die Kunden, die bei Air Berlin gebucht haben. Über die Zukunft der hochverschuldeten Fluggesellschaft wird bereits seit dem Wochenende verhandelt, Lösungen sollen innerhalb von drei Monaten auf dem Tisch liegen. Das Nachsehen haben dabei die Anleihengläubiger - denn die Bonds von Air Berlin sind nicht besichert und die Ausfallwahrscheinlichkeit nun hoch.

Evotec erhöht Jahresprognose nach Aptuit-Übernahme

Das Biotechunternehmen Evotec rechnet in diesem Jahr wegen der Übernahme von Aptuit mit einem deutlicheren Umsatz- und Gewinnwachstum. Der Umsatz dürfte um mehr als 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigen, teilte das im TecDAX notierte Unternehmen mit. Das bereinigte EBITDA soll sogar um mehr als 50 Prozent klettern. 2016 hatte das Hamburger Unternehmen 165 Millionen Euro umgesetzt und ein bereinigtes EBITDA von 36,2 Millionen Euro erzielt.

