Knapp ein Viertel aller Schweizer Privatbanken dürfte laut einer Studie in den kommenden fünf Jahren das Handtuch werfen. Bankkunden sind weniger bereit, hohe Gebühren für die Verwaltung ihres Vermögens zu bezahlen.

Knapp ein Viertel aller Schweizer Privatbanken dürfte nach Einschätzung der Beratungsfirma zeb in den kommenden fünf Jahren das Handtuch werfen. Von zuletzt 130 Instituten blieben bis 2021 voraussichtlich noch rund hundert übrig, sagte Heinz Rubin, Managing Partner des auf die Finanzbranche spezialisierten Beratungsunternehmens zeb am Mittwoch. "Ich weiß von einigen Banken, die in Abwicklung sind."

Es handle sich vor allem um kleine Institute mit weniger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...