EXCHANGE NOTICE, 16 AUGUST 2017 OPTION RIGHTS



DELISTING OF OPTION RIGHTS OF PKC GROUP PLC



The option rights 2012B(i-ii) of PKC Group Plc will be listed for the last time on Wednesday, 16 August 2017.



Identifiers:



Trading code: PKC1VEW312 ISIN code: FI4000046479 id: 120586 Last listing day: 16 August 2017



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260



TIEDOTE, 16.8.2017 OPTIO-OIKEUDET



PKC GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN POISTAMINEN NASDAQ HELSINGISTÄ



PKC Group Oyj:n optio-oikeudet 2012B(i-ii) ovat viimeisen kerran listalla keskiviikkona 16.8.2017.



Perustiedot:



Kaupankäyntitunnus: PKC1VEW312 ISIN-koodi: FI4000046479 id: 120586 Viimeinen listauspäivä: 16.8.2017



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260