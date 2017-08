Basel - Die BaZ Holding AG in Basel hat den Wochenzeitungsverlag der Familie Zehnder übernommen. Dadurch gelangt die Herausgeberin der "Basler Zeitung" in den Besitz von 25 Gratiszeitungen, die in zahlreichen Regionen der Deutschschweiz verteilt werden. Die BaZ Holding ist Teil der Medienvielfalt Holding, an der auch alt Bundesrat Christoph Blocher eine wesentliche Beteiligung hält und in deren Verwaltungsrat er sitzt.

Die beiden Medienunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...