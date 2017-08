Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozone-Wirtschaft wächst im 2. Quartal um 0,6 Prozent

Das Wirtschaftswachstum des Euroraums hat sich im zweiten Quartal 2017 wie erwartet etwas verstärkt. Wie Eurostat am Mittwoch in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,6 (Vorquartal: 0,5) Prozent. Damit wurde das Ergebnis der ersten Veröffentlichung wie erwartet bestätigt. Das Niveau des Vorjahresquartals überstieg das BIP um 2,2 (1,9) Prozent. Erwartet worden war ein Plus von 2,1 Prozent.

Italiens Wirtschaft wächst im 2Q etwas stärker als erwartet

Italiens Wirtschaft ist im zweiten Quartal etwas stärker als erwartet gewachsen. Nach Mitteilung der Statistikbehörde Istat stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent und lag um 1,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Wachstumsraten von 0,3 und 1,4 Prozent prognostiziert.

Deutscher Einzelhandelsumsatz Juni deutlich nach oben revidiert

Der Einzelhandelsumsatz in Deutschland ist im Juni nach revidierten Daten deutlicher als zunächst berichtet gestiegen. Er nahm gegenüber dem Vormonat preis- und saisonbereinigt um 1,4 (vorläufig: 1,1) Prozent zu. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Umsätze sogar um 4,1 (vorläufig: 1,5) Prozent, wie aus Daten der Deutschen Bundesbank hervorgeht.

Lampe: EZB reduziert ab 2018 ihre Anleiheankäufe

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird das starke Wirtschaftswachstum nach Einschätzung des Bankhaus Lampe dazu nutzen, einen weiteren Schritt in Richtung einer normaleren Geldpolitik zu machen. "Was wir hier heute sehen, wird die EZB als Begründung anführen, dass sie die Anleiheankäufe ab 2018 weiter reduziert", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger. Zuvor hatte Eurostat bestätigt, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Euroraums im zweiten Quartal um 0,6 Prozent gestiegen ist. Krüger weist aber darauf hin, dass die auf zwei Dezimalstellen gerundete Quartalsrate von 0,58 in der ersten auf 0,63 in der zweiten Veröffentlichung nach oben revidiert wurde.

Schäuble nimmt EZB gegen Verfassungsgericht in Schutz

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat die Europäische Zentralbank (EZB) gegen den Verdacht in Schutz genommen, sie betreibe mit ihren Anleihekäufen Staatsfinanzierung mit der Notenpresse und überschreite ihr Mandat. "Ich teile diese Meinung nicht", sagte Schäuble am Dienstagabend bei einem vom Handelsblatt ausgerichteten Dinner. Er sei der Ansicht, dass die EZB damit ihrem Mandat folge.

Williams sieht normalen Kurzfristzins bei rund 2,5 Prozent

Die Kurzfristzinsen in den USA sind nach Aussage des Präsidenten der Federal Reserve Bank of San Francisco, John Williams, derzeit halb so hoch wie normal. "Wahrscheinlich haben wir bei der Anhebung der Kurzfristzinsen die Hälfte des Weges geschafft", sagte Williams in einem CNN-Interview. Die Fed hatte ihren Leitzins im Juni um 25 Basispunkte auf 1,00 bis 1,25 Prozent angehoben und zugleich für dieses Jahr eine weitere Zinserhöhung prognostiziert. Bei der Juli-Sitzung des Offenmarktausschusses FOMC, deren Protokoll am Mittwoch (20.00 Uhr) veröffentlicht wird, hatte der FOMC die Zinsen unverändert gelassen.

Jeder fünfte Erwerbstätige in Deutschland ist atypisch beschäftigt

In Deutschland ist nach wie vor rund jeder fünfte Erwerbstätige atypisch beschäftigt. Der Anteil lag im vergangenen Jahr bei 20,7 Prozent und damit auf dem Niveau der beiden Vorjahre, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Als atypisch beschäftigt gelten Menschen, die eine geringfügige oder befristete Beschäftigung haben, bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt sind oder in Teilzeit mit bis zu 20 Wochenstunden arbeiten.

CSU-Politiker Guttenberg greift Ende August in Wahlkampf ein

Der frühere Wirtschafts- und Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) startet Ende August eine Reihe von Wahlkampfauftritten für seine Partei. Am 30. August wird der einstige Shootingstar der CSU bei einer Kundgebung in Kulmbach in seiner oberfränkischen Heimat erwartet, wie die Partei am Mittwoch in München mitteilte. In den kommenden Wochen sind zudem weitere Auftritte Guttenbergs im Bundestagswahlkampf geplant.

EZB teilt bei Dollar-Tender 35 Mio US-Dollar zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 35 (Vorwoche: 35) Millionen US-Dollar an eine (Vorwoche: eine) Bank zugeteilt. Der Tender hat auch erneut einen Festzinssatz von 1,66 Prozent. Das Programm war während der Finanzkrise eingerichtet worden, um Engpässe der Banken bei der Dollar-Liquidität zu vermeiden.

Mutmaßlicher Putschistenführer Adil Öksüz angeblich in Deutschland

Die türkische Regierung verlangt von der Bundesregierung Aufklärung darüber, ob sich der mutmaßliche Putschistenführer Adil Öksüz in Deutschland aufhält. Es sei dazu eine diplomatische Note nach Berlin geschickt worden, sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Mittwoch laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Er bezog sich auf türkische Medienberichte, wonach sich Öksüz in Deutschland aufhalten und in Baden-Württemberg Asyl beantragt haben soll.

GROßBRITANNIEN

Arbeitslosengeldbezieher Juli -4.200; Quote 2,3%

NIEDERLANDE

BIP 2Q +1,5% gg Vorquartal - CBS

BIP 2Q +3,3% gg Vorjahr - CBS

USA

MBA Market Index Woche per 11. Aug +0,1% auf 419,1 (Vorwoche: 418,7)

MBA Purchase Index Woche per 11. Aug -1,5% auf 233,8 (Vorwoche: 237,3)

MBA Refinance Index Woche per 11. Aug +1,6% auf 1.455,9 (Vorwoche: 1.433,2)

