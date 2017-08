Pullach - Der FMM-Fonds (ISIN DE0008478116/ WKN 847811) aus dem Hause DJE feiert in diesem August sein 30-jähriges Bestehen, so die DJE Kapital AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er konnte in dieser Zeit 25 positive Jahresergebnisse erzielen. Das Fondsvolumen beträgt mittlerweile 485 Mio. Euro (Stand 14.08.2017). Aufgelegt wurde der FMM-Fonds im Jahr 1987 von der FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH.

Den vollständigen Artikel lesen ...