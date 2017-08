München (ots) - Der Ball rollt wieder! In der "Sportschau" am Samstag der 1. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit allen Toren des Tages und des Auftaktspiels am Freitag.



Bereits am Samstagnachmittag begleitet Philipp Sohmer gemeinsam mit Claus Lufen und Norbert Haug den 11. Lauf der DTM live aus Zandvoort. Jessy Wellmer übernimmt ab 18:00 Uhr mit den Zusammenfassungen der aktuellen Partien der 3. Liga. Im Anschluss an die Spiele der 2. Bundesliga folgt der 1. Spieltag der Fußball-Bundesliga.



Neben der ersten Prüfung des Meisters Bayern München am Freitag in Leverkusen sind auch die aktuellen Begegnungen vom Tage mit Zusammenfassungen im Programm. Unter anderem mit der Partie VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Kann der neue Trainer Bosz einen erfolgreichen Bundesliga-Einstand feiern oder stürzen die Wölfe die Schwarz-Gelben in den Sommer-Blues? Auch bei Werder Bremen träumt man von vergangenen glorreichen Zeiten. Am Samstag erfahren die Fans, ob die Nordlichter ihren Aufwärtstrend des vergangenen Saisonendspurts auch in Hoffenheim halten können.



Sonntags folgen die Zusammenfassungen der Spiele des Abends in den Dritten Programmen der ARD ab 21:45 Uhr.



Sendetermine im Ersten



Samstag, 19. August 2017



14:30-16:00 Uhr Sportschau DTM - Deutsche Tourenwagen Masters 11. Lauf Reporter: Philipp Sohmer Moderation: Claus Lufen Übertragung aus Zandvoort



18:00-18:30 Uhr Sportschau 3. Liga Moderation: Jessy Wellmer



18:30-19:57 Uhr Sportschau Fußball-Bundesliga Der 1. Spieltag Moderation: Jessy Wellmer



