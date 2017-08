Zürich - Die Private-Banking-Industrie in der Schweiz befindet sich im Umbruch. Zwar können die Schweizer Institute nach wie vor auf ihre traditionellen Alleinstellungsmerkmale wie Sicherheit, Stabilität, Vertrauen und Tradition setzen. Auch ist es den Banken gelungen, den aussergewöhnlichen Boomzyklus der Wirtschaft in den letzten Jahren für sich zu nutzen. Dennoch hat sich die Ertragssituation im Schweizer Private Banking deutlich zugespitzt. So hat die Kombination aus konstant fallenden Bruttomargen und einem «teuren» Wachstum der Kundenvermögen, das mit gleichlaufenden Kostensteigerungen einhergeht, inzwischen zu einer im Durchschnitt kritischen Profitabilität der Institute geführt. Dies ist das zentrale Ergebnis der aktuell veröffentlichten Schweizer Private Banking Study von zeb.

Die Strategie- und Managementberatung, spezialisiert auf die Beratung von Unternehmen der Financial-Services-Industrie, hat in den letzten Monaten den Private-Banking-Sektor in der Schweiz intensiv untersucht und analysiert, welche Herausforderungen sich für die Zukunft ergeben und wie Banken diesen gegensteuern können.

Brutto- und Ergebnismargen sinken weiter

Wie die Studie im Einzelnen ergab, sind die Assets under Management (AuM) im Schweizer Private Banking trotz Konsolidierung in den vergangenen fünf Jahren um rund 3.2 % pro Jahr gewachsen, wovon allerdings nur wenige Institute überproportional profitieren konnten. Beim untersuchten Bankensample von 24 Instituten sind rund 70 % des gesteigerten Kundenvermögens der letzten Jahre auf M&A oder Marktperformance zurückzuführen. Das eigentliche Net New Money, also die reine Vertriebsleistung der Banken, fiel vergleichsweise gering aus.

Die Profitabilität der Privatbanken geriet damit stark unter Druck. Mittlerweile ist die Bruttomarge im Schweizer Private-Banking-Markt auf rund 82 bps gesunken. Ein Grund hierfür war das weitere Abschmelzen bzw. vollständige Auflösen des "Offshore-Premiums". Auch konnten trotz steigender AuM kaum Skaleneffekte realisiert werden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...