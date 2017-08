Frankfurt - Während viele Länder stärker wachsen dürften als bislang erwartet, könnten sich die Wachstumsraten in den USA und Großbritannien abschwächen, erwartet der Internationale Währungsfonds. Für Anleger könnten sich die Risiken von Europa in Richtung USA verschieben. Eine flexible Positionierung bleibt ratsam. Moderne Mischfonds wie der Deutsche Concept Kaldemorgen (ISIN LU0599946976/ WKN DWSK01) können sehr flexibel auf neue Marktbedingungen reagieren, so die Experten von DWS Investments.

