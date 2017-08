Am Mittwoch gab es vormittags einen kräftigen Adrenalinschub für die Aktionäre von Nanogate. Das Papier des Technologiekonzerns legte in einer ersten Reaktion um mehr als 6% zu und überwand leicht und locker die 50 Euro-Marke. Kurz zuvor hatten die Saarländer bekannt gegeben, dass Sie Ihre Prognose für dieses Jahr anheben. Der Hauptgrund dürfte in den positiven Effekten von der US-Tochter Nanogate Jay Systems liegen.

Umsatz-/EBITDA-Ziele angehoben

Schon in den ersten sechs Monaten lief bei Nanogate nach Plan. Aufgrund der Übernahme in den Vereinigten Staaten konnte man den Umsatz bis Ende Juni von 52,2 Mio. auf 93 Mio. Euro hochschrauben (nach vorläufigen Berechnungen). Beim operativen Ergebnis, dem EBITDA, ging es von 5,9 Mio. auf 10,5 Mio. Euro hoch. Auf Basis dieser Grundlage hat Nanogate die Jahresprognose angehoben. 2017 sollen nun ...

