In Berlin haben die Dreharbeiten zu einer sechsteiligen Web- und TV-Sitcom mit dem Arbeitstitel "Just Push Abuba" begonnen, in der drei WG-Mitglieder ein Zimmer ihrer Berliner Mietwohnung über eine Online-Plattform anbieten, um ihr chaotisches Leben zu finanzieren. Die Serie wurde im TV-Labor "Quantum" der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel entwickelt. In den Hauptrollen spielen die Griechin Elli Tringou, der Deutsche Anton Weil und der Deutsch-Koreaner Joon Kim. In Gastrollen sind außerdem Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Hanns Zischler, Friedrich Liechtenstein, Louis Held und der YouTuber Torge Fresh zu sehen. Regie führen Joya Thome, Benjamin Cantu und Dieu Hao Do nach den Büchern von Jana Burbach, Niko-Schulz Dornburg, Wiktor Piatkowski, Jasper Marlow und Korbinian Hamberger.



Aus Geldnot und in Sorge, vom Hauseigentümer vor die Tür gesetzt zu werden, haben die chaotischen WG-Bewohner Toni, Lucia und Joon kurzerhand beschlossen, ihr Berliner Zimmer über das Internet unterzuvermieten. So lernen sie nicht nur jede Menge skurrile Gäste kennen, sondern bringen ihr Leben in ein noch größeres Durcheinander als zuvor.



Die mehrheitlich auf Englisch gedrehte Web- und TV-Sitcom ohne Geoblocking richtet sich an ein internationales, junges Publikum und wird im ZDF ausgestrahlt sowie auf dem YouTube-Kanal "ZDFlachbar" und in der ZDFmediathek zu sehen sein. Ausführender Produzent ist die LUPA FILM GmbH im Auftrag von ZDF/Quantum, Das kleine Fernsehspiel, und der HR Neue Medien im ZDF. Die Redaktion liegt bei Burkhard Althoff (ZDF/Das kleine Fernsehspiel). Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 30. August 2017, Start- und Ausstrahlungstermine im ZDF stehen noch nicht fest.



"Just Push Abuba" ist nach "Familie Braun" die zweite Web- und TV-Serie, die im TV-Labor "Quantum" der ZDF-Nachwuchsredaktion Das kleine Fernsehspiel entwickelt wurde.



