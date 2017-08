Kurzfristig mag der Kredit der Bundesregierung an die insolvente Fluggesellschaft helfen und den Wahlkampf beruhigen. Möglich ist aber auch, dass die staatliche Hilfe Fluggäste später teuer zu stehen kommt.

Es sind Ferien und Insolvenz bedeutet bei einer Fluglinie, dass die Maschinen auf dem Boden bleiben. Also hat die schwarz-rote Bundesregierung in Eintracht 150 Millionen Euro gefunden, um die zahlungsunfähige Air Berlin in der Luft zu halten. Schließlich sollen die Fluggäste und potenziellen Wähler von Union und SPD bei der Bundestagswahl wieder nach Hause. Ohne zu viel Ärger.

Die Bundesregierung verteidigt die Stütze auch damit, dass sie das Geld ziemlich sicher wiederbekommt und dass deshalb ja die EU-Behörden in Brüssel keine ...

