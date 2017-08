Raus aus der Nische: Digitale Spiele werden immer beliebter, der Markt wächst in Deutschland kräftig. Die Branche sieht sich in ihrer Bedeutung bestätigt - und will eine Förderung, wie sie auch Filmproduzenten erhalten.

Was dem Deutschen wichtig ist, das betreibt er im Verein. Zu Fußball und Laufen, zum Bau von Modelleisenbahnen und zum Briefmarkensammeln könnten Computerspiele hinzukommen - zumindest, wenn es nach vielen deutschen Nutzern geht: Laut einer Umfrage können sich 23 Prozent zumindest vorstellen, "aktiv an einem E-Sports-Vereinsleben" teilzunehmen - also gemeinsam Titel wie die Fußballsimulation "Fifa" oder das Strategiespiel "Dota 2" spielen. Mit Kassierer und Geschäftsführer.

Für Felix Falk ist es ein weiteres Zeichen für die Bedeutung von Computerspielen - kulturell wie wirtschaftlich. "Kein anderes Medium konnte in den vergangenen Jahren so kontinuierlich und dynamisch wachsen", sagte der Geschäftsführer des Branchenverbands BIU am Mittwoch. Das gilt auch für Gamescom, die am kommenden Dienstag in Köln eröffnet: Mehr als 900 Aussteller haben sich für die Messe angemeldet, wie im Vorjahr dürften rund 345.000 Besucher kommen. E-Sports wird eines der wichtigsten Themen sein.

Die gewachsene Bedeutung schlägt sich auch im politischen Interesse nieder: Erstmals eröffnet Bundeskanzlerin Angela Merkel die Messe. So viele Jungwähler auf einmal dürfte sie bis zur Wahl am 24. September nicht mehr erreichen. Zudem kommen die Politiker mehrerer Parteien, um in einer "Wahlarena" zu diskutieren. Die Branche dürfte die Aufmerksamkeit nutzen, um eine stärkere Förderung zu fordern, ähnlich wie es in der Filmwirtschaft bereits üblich ist.

