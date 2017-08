BERLIN (Dow Jones)--Der Überbrückungskredit von 150 Millionen Euro für die insolvente Fluglinie Air Berlin wird nach Einschätzung von Kanzlerin Angela Merkel mit großer Wahrscheinlichkeit nicht vom Steuerzahler bezahlt werden müssen. Diese Gefahr sei "relativ gering", sagte die CDU-Vorsitzende am Mittwoch bei einem Youtube-Interview. Man könne "mit großer, großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass der Steuerzahler das nicht bezahlen muss", sagte Merkel. Air Berlin stelle ja auch noch Werte dar, meinte die Regierungschefin.

Die Bundesregierung habe sich den Kredit sehr gut überlegt, sagte Merkel. Es wäre jedenfalls keine Alternative gewesen, die Fluggäste von Air Berlin einfach so sitzen zu lassen.

Merkel stellte sich am Mittwoch eine Stunde lang den Fragen von vier jungen Youtubern. Darüber hinaus konnten via Twitter Fragen gestellt werden. Überraschungen gab es dabei nicht, die Fragen waren sehr konservativ. In der Spitze sahen bis zu 57.000 Menschen zu.

