Liebe Leser,

der MDAX-Index hatte zum Ende des Jahres 2014 und zu Beginn des Jahres 2015 eine enorme negative Korrelation zum EUR/USD-Kurs aufgewiesen. Das lag zum einen an der EZB-Geldpolitik sowie dem Investorensentiment, das größtenteils aus US-Dollar basierten Investoren bestand. Ein deutlich schwächerer Euro gegen den US-Dollar beeinflusst dementsprechend die Bewertung der deutschen Indizes. In US-Dollar bewertet stieg daher der Index im Zuge der US-Dollar-Aufwertung an. Dass diese ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...