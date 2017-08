Trump wollte es so: Das nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta steht auf dem Prüfstand. Mexiko ist der größte Profiteur der Handelsverträge - und daran wird auch der US-Präsident wenig ändern können.

Wenn es nach der Ratingagentur Fitch geht, dann kann Mexiko beruhigt in die Neuverhandlung über die Nordamerikanische Freihandelszone gehen. Die Gefahr, dass der südlichste Nafta-Partner als großer Verlierer aus der Erneuerung des Abkommens hervorgehe, seien gering, schrieb Fitch Ratings in einer Analyse kurz vor Beginn der Verhandlungen am Mittwoch in Washington. Die Ergebnisse der Überarbeitung würden den Zugang der mexikanischen Produkte zum US-Markt vermutlich nicht ernsthaft unterbinden.

Dabei sah das noch vor Monaten ganz anders aus, als US-Präsident Donald Trump drohte, das fast ein Vierteljahrhundert alte Abkommen aufzukündigen. Für Mexiko wäre das der größte anzunehmende Wirtschaftsunfall. Denn Nafta ist die Lebensader von Mexikos Industrie, die sich seit Inkrafttreten des Abkommens zu einem globalen Wettbewerber entwickelt hat.

Mexiko ist der Hauptgewinner des Bündnisses, das die Volkswirtschaften Kanadas, der USA und Mexikos erfolgreich zu einem komplexen System von Produktionsketten verflochten hat. 80 Prozent seiner Exporte liefert Mexiko in die USA. 1994, als Nafta in Kraft trat, betrug der Wert der Ausfuhren rund 52 Milliarden Dollar. Heute sind es knapp 300 Milliarden Dollar. Vergangenes Jahr lag der Handelsbilanzüberschuss Mexikos bei über 60 Milliarden Dollar.

Fitch argumentiert, dass es inzwischen wenig wahrscheinlich sei, dass die USA in der Neuverhandlung auf Zölle und Quoten für mexikanische Produkte pochen würden. Auch die Ursprungsregeln für Industrieprodukte seien nicht in Gefahr. Diese legen fest, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...